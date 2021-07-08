Українська
$ 27,3
32,29
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных

8 июля 2021 2:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Тедрос Гебрейесус обвинил ряд стран в вакцинном национализме, который в частности угрожает восстановлению мировой экономики

Борьба в коронавирусом / коллаж "Сегодня"

Борьба в коронавирусом / коллаж "Сегодня"

Выявленные в последнее время новые штаммы COVID-19 на данный момент побеждают в гонке с вакцинами от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, опубликованном на сайте ВОЗ.

Реклама

"В настоящее время штаммы побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов, что также угрожает восстановлению мировой экономики", – заявил Гебрейесус.

Он отметил, что резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравномерным распределением вакцин в мире, а не только с постоянно мутирующим вирусом, и обвинил ряд стран в "вакцинном национализме".

Читайте также: Хотела продать: в Киеве экс-работница лаборатории украла опасные штаммы вируса (фото)

"Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, – морально неоправданная и неэффективная стратегия общественного здравоохранения против вируса, который быстро мутирует и становится все более эффективным при передаче от человека к человеку", – подчеркнул Гебрейесус.

Не пропусти!
Рыцари, львы и рогатые красавицы: яркие фанаты матча Англия – Дания
Фанаты на матче Англии и Дании
Реклама

Глава ВОЗ также обеспокоен тем, что миллионы медицинских работников по всему миру до сих пор не вакцинированы и это кажется ему "отвратительным".

Напомним, накануне в ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 в мире за последние две недели стабилизировалась и сейчас ситуация лучше, чем два-три месяца назад, но картина в разных странах неравномерная.

О чем говорили в Украине и мире 7 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Большой двадцатки" в Италии – почему об Украине даже не вспомнилиВласть
"Россия развернула ракеты и может ударить по Украине" – закончатся ли учения НАТО войной?Власть
Беларусь закрыла границу с Украиной – реакция МИД
Беларусь закрыла границу с Украиной – реакция МИДДругие страны
Смертельно опасен. В Индии у переболевших COVID-19 детей обнаружили новый недуг
Смертельно опасен. В Индии у переболевших COVID-19 детей обнаружили новый недугДругие страны
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала Альянс
Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала АльянсВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять