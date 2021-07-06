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ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в мире

6 июля 2021 3:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разных странах неоднозначная – где-то наблюдается снижение, где-то рост

Коронавирус в мире / коллаж "Сегодня"

Коронавирус в мире / коллаж "Сегодня"

Заболеваемость COVID-19 в мире за последние две недели зстабилизировалась и сейчас лучше, чем два-три месяца назад. В то же время картина в разных странах неравномерная.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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"Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне... В некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, но в других картина противоположная", – рассказал эксперт.

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Такая неоднозначная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разных странах, по мнению Райана, вызвана различными факторами: появлением более заразных штаммов, смягчением карантинных мер и увеличением контактов между людьми.

Его коллега по ВОЗ добавила, что снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, в то же время в Европе заболеваемость за последнюю неделю выросла почти на 28%.

Напомним, в конце июня Всемирная организации здравоохранения впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

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Мы также сообщали, что французская фармацевтическая компания Sanofi France анонсировала выход новой вакцины от коронавируса.

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О чем говорили в Украине и мире 5 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

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