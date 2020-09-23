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Возле резиденции, где проходила инаугурация Лукашенко, начались задержания

23 сентября, 12:22

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Задержаны двое человек

Пока во Дворце Независимости в Минске проходила инаугурация Александра Лукашенко, на улицы столицы начали выходить протестующие.

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Возле резиденции были задержаны двое человек, сообщает издание KYKY.

Тем не менее, люди выходят на улицы с плакатами "Саша, сдай трудовую", "По ощущению, ты забыл нас пригласить на свой праздник" и другими.

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Как известно, с утра в Минске расчистили дорогу ко Дворцу Независимости и по ней проследовал президентский кортеж. Оппозиционные издания подозревали, что планируется тайная инаугурация.

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Во время присяги Лукашенко нарушил закон Беларуси – согласно документу, инаугурация должна транслироваться в прямом эфире национальных телеканалов.

Видео: TUT.by

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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протесты инаугурация Беларусь Александр Лукашенко
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