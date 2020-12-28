Возможность вечной жизни и еще три невероятных открытия 2020 года

В нынешнем году большинство людей мира естественно интересовались преимущественно коронавирусом и методами борьбы с ним. Но рядом с нами есть люди, которые не обращают внимания на такие временные трудности, как уединение или сознательная изоляция. Потому что для них становится делом всей жизни – ответить на определенные вызовы.

Реклама

Журналист Дмитрий Волков в течение 2020-го внимательно наблюдал за успехами ученых и составил свой рейтинг их достижений.

1. Возможность вечной жизни

В моем личном рейтинге одно из важнейших открытий этого года сделали генетики. Оказывается память ДНК молекулы значительно глубже, чем считалось ранее.

Ученые из Массачусетского технологического университета путем экспериментов на мышах доказали, что с помощью ДНК можно понять не только, что ела и где была мышь в течение своей жизни, но и какие решения она принимала. К тому же, ДНК сохраняет эмоциональную память о жизни любого существа, у которого она есть. Это дает нам надежду на вечную жизнь.

Конечно, сейчас нет таких технологий, чтобы раскрыть всю молекулу и прочитать жизнь человека. Но в будущем, весьма вероятно, можно будет получить останки человека, выделить молекулу и установить в искусственное тело. И человек продолжит жить с того момента, когда умер.

2. Корабль для полетов на Марс Starship

Реклама

На вопрос ведущего, где в случае вечной жизни смогут поместиться все люди, журналист ответил, что мы должны освоить другие планеты.

"В 2020-м впервые построили и начали полетные испытания межпланетного космического корабля для отправки людей на Марс. Этот гигант, высотой в 50 метров. Вот сравни его с "Союзом". Так от "Союза" же на Землю прилетает только вот эта маленькая капсула, а Starship все взлетает и садится. Посмотри, как он приземляется. Как в фантастическом кино", – рассуждает журналист.

Несмотря на то, что корабль взорвался при посадке, он прошел успешно остальные стадии взлета/посадки. Его вес просто слишком велик – он весит 120 тонн, и в топливных баках не хватило давления, чтобы погасить скорость, поэтому и произошел взрыв.

Конечно, еще потратят не один миллиард долларов на испытания, ведь на нем полетит сразу 100 человек и Маск спешит создать как можно больше кораблей.

3. Вакцина против коронавируса, просчитанная искусственным интеллектом

Население планеты растет, несмотря на кризисы, и жить люди стали значительно дольше, благодаря быстрому развитию медицины, которой на помощь еще и пришел искусственный интеллект.

Реклама

Вряд ли кто-то станет спорить, что одним из главных достижений 2020 года было изобретение РНК-вакцины против коронавируса.

В тренде В Японии обнаружили мутировавший коронавирус, власти экстренно закрывают границу

Во-первых, вакцины так быстро ранее не создавали. А когда создавали, то долго испытывали, причем сначала на животных. В случае же с COVID-19 оригинальный коронавирус не цеплялся к лабораторным мышам и надо было адаптировать его под них.

Помог искусственный интеллект, который смоделировал мышиный вариант вируса и генные инженеры создали модель. Испытали – работает. Но ранее испытывали годами, поэтому быстрое появление может представлять опасность в

будущем для человечества.

Последствия вакцинации просчитал компьютер. Доверившись его прогнозу, начали вакцинировать людей. Такой сейчас мир.

4. Участие собаки-робота в полицейской операции

Еще одним из главных событий года журналист назвал привлечение полицейского робота-собаки к реальной операции.

Реклама

Что именно там делал этот "милый чемодан с ножками" – не разглашается. На сайте производителя есть такая информация: в базовой комплектации робот Spot Mini может передвигаться по территории и передавать изображение с помощью камер в режиме телеприсутствия.

То есть в базовой версии Spot может управляться исключительно человеком. При необходимости робота можно оснастить дополнительным оборудованием, с помощью которого он сможет строить карту местности, что позволит ему передвигаться самостоятельно и, в случае выявления нарушителей или внештатных ситуаций, информировать об этом оператора.

Однако, уже всполошились некоторые правозащитники. В частности, представитель Американского союза защиты гражданских свобод Кейд Крокфорд заявила, что правоохранительные органы должны предоставить полный отчет о том, как именно и в каких случаях они используют роботов на месте преступлений.

По ее словам, с помощью подобных технологий полицейские получают в свои руки практически неограниченные возможности слежения или даже проведения вооруженных операций.

Так незаметно в 2020-м году мы начали обсуждать права роботов. Но если учитывать прогнозы известного американского изобретателя и предсказателя будущего Реймонда Курцвейла – в 2022 году человечество будет подписывать глобальные соглашения с роботами о сосуществовании. То есть мы движемся по графику.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама