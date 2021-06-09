Впервые за 11 дней к Протасевичу пустили адвоката. В каком состоянии заложник режима Лукашенко

Роман Протасевич во время "интервью" на ОНТ. Фото: скриншот

Отец арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича рассказал, что к его сыну в СИЗО КГБ Беларуси впервые за последние 11 дней допустили адвоката. По словам Дмитрия, Роман перенес тяжелейшую форму тонзиллита, но как его лечили и лечили ли вообще — неизвестно.

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Об этом сообщает "Радио НВ".

"К сожалению, адвокат у нас тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении статей, которые ему вменяются. Также нельзя разглашать состояние своего подзащитного — в общем, практически ничего нельзя. Поэтому адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи по варшавскому времени. Семь часов без перерыва длился… не знаю, допрос или нет — мы до сих пор не можем связаться с адвокатом и уточнить многие детали. Но известно, что следователь отказывалась отпускать его в туалет", – сказал Дмитрий Протасевич.

Он добавил, что делает все, чтобы помочь сыну, чтобы к нему допустили врачей.

"Его здоровье вызывает у нас опасение. Мы стараемся найти к нему путь. У людей, которые содержатся в СИЗО, есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему-то книги передавать нельзя… У дочки книгу не приняли, которую она передавала. И денег на счету нет, хотя они туда пошли. Ни передач, ни посылок, ни писем у него с 25 мая, нет", — сообщил Дмитрий Протасевич.

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Комментируя пропагандистское видео с участием сына, Дмитрий Протасевич сказал, что это издевательство.

"Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. И на это все направлено. Что „оппозиция живет на деньги Запада". Мы это слышим 26 лет. Что „в оппозиции раскол". Это тоже мы слышим… Что „оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, что от него хотели добиться", — сказал он.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

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Также смотрите видео допроса Протасевича:

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