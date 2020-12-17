Впервые за 44 года: на Землю успешно доставили лунный грунт

На Землю с образцами лунного грунта успешно вернулась капсула китайского зонда Chang'e 5.
Об этом сообщило Государственное космическое управление Китая в Twitter.
"Миссия выполнена. Глава Национального космического управления Китая (CNSA) называет лунную миссию Chang'e-5 успешной. Наземные бригады готовятся перевезти лунную капсулу-сборщик в безопасное место, где она будет открыта и исследована специалистами", – говорится в сообщении.
Модуль приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР. Отмечается, что лунный грунт попал на нашу планету впервые за десятки лет с 1976 года.
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