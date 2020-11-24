Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса

Введение вакцины от COVID-19 может сопровождаться наступлением легких симптомов гриппа.
Об этом предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), передает CNN.
Как отметили в центрах, незнание такого действия вакцины может устрашить потенциальных получателей прививки или при получении второй дозы вакцины.
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Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что позитивные новости об успехах на поприще разработки вакцин от коронавируса, и, в частности, о разработке Оксфордского университета и компании AstraZeneca, вселяют надежду на победу над пандемией коронавирусной инфекции.
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