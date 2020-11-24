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Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса

24 ноября, 13:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Важна информационная составляющая

Введение вакцины от COVID-19 может сопровождаться наступлением легких симптомов гриппа.

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Об этом предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), передает CNN.

Как отметили в центрах, незнание такого действия вакцины может устрашить потенциальных получателей прививки или при получении второй дозы вакцины.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что позитивные новости об успехах на поприще разработки вакцин от коронавируса, и, в частности, о разработке Оксфордского университета и компании AstraZeneca, вселяют надежду на победу над пандемией коронавирусной инфекции.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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