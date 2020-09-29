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"Все самолеты на месте": Азербайджан опроверг заявление Армении о его потерях

29 сентября, 00:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Минобороны Армении утверждают, что сбили азербайджанский самолет

Армения обнародовала список потерь в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабах, которые якобы уже понесли воздушные силы Азербайджана, среди которых назвали самолет, беспилотники и вертолеты.

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Соответствующую инфографику разместила пресс-секретарь армянского Минобороны в Facebook.

Так, Армения утверждает, что ее военные сбили уже 49 беспилотников, 4 вертолета, 80 танков и БМП, 82 единицы автотранспорта и даже один самолет.

В ответ в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что все их самолеты в полной исправности.

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"Распространенная армянской стороной информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана является ложной и носит дезинформационный характер", – заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы.

Он добавил, что все авиационные средства азербайджанской армии находятся на месте и в исправном состоянии.

Сам Азербайджан разместил видео, по его словам, уничтожения военной техники вооруженных сил Армении.

Напомним, в непризнанной "Нагорно-Карабахской республике" заявили, что за последние два дня в зоне конфликта погибли 84 военных Нагорного Карабаха.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война самолет нагорный карабах потери
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