"Всегда оглядываются на Россию": Тихановская пожаловалась на европейских политиков

В вопросе санкций они только выражают беспокойство

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пожаловалась на Европейский Союз — в вопросе санкций его лидеры оглядываются на Россию и только выражают беспокойство.

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Такое мнение она высказала в интервью The New Yorker.

"Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть сложа руки. Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, – на самом деле они ничего не могут сделать", – рассказала она.

Политик отметила, что ее команда уже много месяцев работает над экономическими санкциями против белорусских властей, однако это очень "медленный и сложный процесс".

"Европейские лидеры осторожничают, все время оглядываясь на Россию. Для нас это очень болезненно", — подчеркнула Тихановская.

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Оппозиционер рассказала, что при каждой встрече с лидерами она старается рассказать о случаях насилия и унижений в Беларуси, показать фото избитых демонстрантов, чтобы продемонстрировать всю серьезность ситуации.

По ее словам, санкции надо ввести против крупных государственных предприятий — "Нафтан", "Беларуськалий" и "Гродноазот". В частности, надо временно перестать покупать у них сырье и запчасти.

Напомним, ранее Тихановская заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней.

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