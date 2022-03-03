Вслед за Украиной и Грузией еще одна страна подает заявку на вступление в ЕС

Заявление о вступлении было адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону

Санду подписала заявку о вступлении Молдовы в Евросоюз / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Майя Санду подписала заявку о вступлении Молдовы в Евросоюз. Об этом она рассказала на брифинге.

"Взросление заняло у нас 30 лет. Были многие неудачи и сделаны шаги назад. Теперь, с усвоенными уроками, мы готовы взять на себя ответственность за наше будущее. Мы хотим жить мирно, в демократическом и процветающем обществе – части свободного мира", – сказала она.

Реклама

В ближайшие дни заявление будет подано в Брюссель.

3 марта также и Грузия подала заявку на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре.

Как заявил председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, изначально правительство планировало подать заявку в ЕС в 2024 году, но, "учитывая общий политический контекст и новую реальность", власти решили ускорить процесс.

Реклама

Украина и ЕС

1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.

Президент Украины Владимир Зеленский после вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Реклама

Принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу, заявил 28 февраля вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Однако отметим, это он сказал до того, как Украина направила заявку на членство.