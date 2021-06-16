Встреча с Путиным закончилась. Байден покинул саммит в Женеве

Встреча Байдена с Путиным в Женеве завершилась / Фото: REUTERS
В Женеве завершился саммит США – Россия. Президенты двух стран покидают виллу La Grange в Женеве, где проходили переговоры.
Об этом сообщает CNN.
Саммит продлился больше трех часов: 93 минуты шла двусторонняя встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, за ней последовал 45-минутный перерыв, после чего прошли 65-минутные переговоры в формате делегаций.
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По окончанию расширенной встречи Джо Байден покинул резиденцию. Прежде чем сесть в свой лимузин, он показал журналистам большой палец.
Позже ожидается, что президенты дадут отдельные пресс-конференции, на которых поделятся своими впечатлениями от переговоров и, возможно, ответят на некоторых вопросы журналистов.
При этом в Белом доме утверждают, что Байден вернулся в отель – там он будет ждать завершения пресс-конференции Путина. После этого он выступит сам.
Выходя из La Grange, Путин ответил на вопрос, как прошли переговоры: "Хорошо".
Напомним, что эта встреча стала для президентов России и США первой после январской инаугурации последнего. Какие опасения она вызывает у президента Украины Владимира Зеленского, читайте на сайте "Сегодня".