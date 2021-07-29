Анталия в огне: погибли три человека, украинцев пока не эвакуируют

В Турции продолжается пожар в Анталии. Украинские турагентства не спешат эвакуировать наших туристов

Турки теряют в огне имущество, животные - жизни / Фото Reuters, Kaan Soyturk / Коллаж "Сегодня"

Второй день Турция борется с огнем на популярном у украинцев курорте Анталия. Власти подтвердили информацию о первых погибших – в огне сгорели три человека. В некоторых регионах провинции продолжается эвакуация людей, однако туристы пока остаются в отелях.

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Об этом сообщает турецкое агентство Bianet.

Так выглядит один из кварталов города Манавгат, по которому пронесся огонь / Фото Твиттер, Shervin Najafpour

Агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD сообщило, что в зоне пожара три человека были найдены мертвыми. 122 человека получили ранения, около 60 госпитализированы.

"Многие люди останутся без дома, и я не знаю, как будут возмещаться им убытки, потому что я уверен, что у многих людей нет страховки. К сожалению, многие животные погибли и продолжают погибать. Пожар нанес непоправимый ущерб флоре и фауне Манавгата", – написал один пользователь Твиттер.

Украинские туристы

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В туристических компаниях заверяют, что огонь обошел стороной курортные места. Президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич сообщил "Сегодня", что у него нет информации про начавшуюся эвакуация украинских туристов с курорта.

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Однако туристы отмечают, что огонь рядом.

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Напомним, что лесные массивы вспыхнули на популярном у украинцев турецком курорте Анталья в среду днем. Столицу туристической провинции город Манавгат огонь охватил с четырех страниц.

На этой неделе страдал от лесных пожаров итальянский курорт Сардиния. Здесь потребовалась эвакуация более тысячи человек. Были сообщения о сгоревших домах и о погибших животных.