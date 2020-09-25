Второй за полгода: в Казахстане вынесли приговор наемнику с Донбасса

В Казахстане, где в мае этого года вынесли строгий приговор наемнику оккупантов Донбасса, завершился суд над другим пособником террористов.
Об этом сообщила 25 сентября пресс- служба Алмалинского районного суда города Алматы.
"Подсудимый О. в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенных Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики против находящихся в данном регионе Вооруженных Сил Украины", – гласит вердикт судьи.
Свою вину наемник отрицать не стал, в связи с чем суд признал его виновным в нарушении статьи об участии в иностранных вооруженных конфликтах и приговорил к трем годам колонии.
Напомним, что также на этой неделе в Чехии приговорили к 4,5 годам лишения свободы гражданина Беларуси Алексея Фадеева, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков.
А в прошлом году чешского военного Эрика Эшту, воевавшего на стороне оккупантов, признали виновным в подготовке к теракта и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года, хотя изначально ему грозило до 20 лет тюрьмы.
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