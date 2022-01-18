Нападение России: шведские дети напуганы видео в TikTok

Родители сообщили, что их дети напуганы информацией о возможном нападении России

/ Фото: pixabay.com

Общенациональная горячая линия по защите прав детей в Швеции начала получать телефонные звонки от граждан, которые были обеспокоены возможным нападением России на Швецию.

Об этом рассказывает Liga.net, ссылаясь на издание Defense One.

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Как сообщается, множество детей были напуганы видеороликами в TikTok, где отмечалось, что "российские войска будут бомбить Швецию или даже предпримут попытку вторжения".

Дети получали пугающую информацию

При этом десятки родителей подтвердили, что их дети получали пугающую информацию в TikTok, а потом спрашивали у них, правда ли РФ планирует войну против Швеции.

"Вчера мой 11-летний сын был очень напуган. Он спросил, скоро ли будет война", – написала одна из матерей.

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Также, по информации Defense One, BRIS – общенациональная шведская организация по защите прав детей – начала получать телефонные звонки от детей и подростков, обеспокоенных "надвигающимся вторжением". Как заявила социальный работник BRIS Мари Ангселл, алгоритм TikTok настроен так, что дети, которые посмотрели такие видео один раз, потом получают их все больше.

Пока неизвестно, кто именно пугает детей. Как отмечается, решить проблему взялось Шведское агентство психологической защиты.

Что происходит в Швеции

13 января в Швеции заявили о наращивании своей активности на о. Готланд из-за усиления напряженности между НАТО и Россией на фоне агрессии РФ против Украины.

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"С сегодняшнего дня у нас появятся патрули, которые будут видны в определенных местах, в том числе в Висбю (административный центр острова, – ред.)", – сказал представитель Готландского полка Томас Ангшаммар.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что "каждая страна имеет право делать собственный выбор политики безопасности", комментируя заявления России о непринятии новых стран в НАТО.

По ее словам, шведская сторона "решительно исключает все переговоры, касающиеся основ европейского порядка безопасности".