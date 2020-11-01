Выборы президента в Молдове: слезоточивый газ и подвоз избирателей

В Молдове полиция зафиксировала 15 нарушений, пять из которых связаны с организованным подвозом избирателей.
Об этом сообщают TV8 и NewsMaker.
Рядом с одним из участков на границе с Приднестровьем произошел инцидент с распылением слезоточивого газа. Мужчина снимал на телефон обстановку на ИУ в Варнице, а когда устройство отобрали и разбили, применил против обидчика баллончик. Мужчину задержала полиция.
Кроме того, полиция зафиксировала организованную доставку на участок граждан в селе Гура Быкулуй, где голосуют жители Приднестровья.
В маршрутке было больше чем восемь избирателей. Прибывшие сказали, что им "никто не платил", и их отпустили голосовать. Но ситуацию расследуют, поскольку сегодня разрешено движение транспорта вместимостью не более восьми человек.
Заместитель руководителя генинспектората полиции Марин Максиан заявил, что зафиксировано пять нарушений с подвозом избирателей.
Кроме того, полиция зафиксировала пять попыток блокировать дороги и доступы на участки и два намерения сфотографировать бюллетени.
Напомним, на кресло президента Молдовы претендуют 8 кандидатов. Майя Санду — главная соперница президента Игоря Додона.
Она обещает радикально изменить украинско-молдовские отношения, а также найти на Западе финансирование для Молдовы.
В Молдове три избирательных участка устроили в платках, так как не нашлось просторных помещений, передает корреспондент "Сегодня".
На фото — избирательный участок в селе Бык.
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