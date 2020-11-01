Выборы в Грузии: оппозиция не признает результаты и анонсировала протест

ЦИК обвиняют в фальсификациях в пользу партии власти

В Грузии оппозиция после обнародования предварительных результатов парламентских выборов Центризбиркомом обвинила власти Грузии и ЦИК в фальсификациях и назначила на воскресенье, 1 ноября, акцию протеста в центре Тбилиси.

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Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

"Это были не выборы, это была война. Мы планируем выступить против присвоения власти "Грузинской мечтой", – заявил один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия.

По информации издания, чрезвычайное совещание представителей оппозиционных партий началось в штабе Мелии в Тбилиси сразу после того, как ЦИК начал оглашать результатов выборов.

В это же время активисты "Единого нацдвижения" пришли к зданию избирательной комиссии с плакатами "ЦИК ворует наши голоса".

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Брифинг главы ЦИК Грузии Тамары Жвания, когда она сообщала первые данных по итогам прошедших парламентских выборов, был сорван выкриками, что "результаты сфальсифицированы".

"Так нельзя, это неверные результаты! Выборы фальсифицированы!" – кричал член Центризбиркома от оппозиции.

Издание отмечает, что партии власти "Грузинская мечта", чтобы сформировать правительство, необходимо набрать на выборах не менее 50%, иначе оппозиция может создать коалицию и сама получит право на формирование правительства, а "Мечта" останется в меньшинстве.

Напомним, в Грузии в субботу, 31 октября, прошли выборы в парламент, на которых по первым данным экзитполов наибольшую поддержку получила партия власти "Грузинская мечта" (по разным данным, от 41% до 52%), "Единому национальному движению" Михеила Саакашвили разные опросы дают от 23% до 33% голосов избирателей.

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