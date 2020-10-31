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Выборы в Грузии: появились первые данные экзитполов

31 октября, 20:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Партия власти и лидер оппозиции Саакашвили заявили о победе на выборах

В Грузии, где в субботу, 31 октября, прошли выборы в парламент, после закрытия участков начали публиковать первые результаты экзитполов, согласно которым наибольшую поддержку получила партия власти "Грузинская мечта" (по разным данным от 41% до 52%).

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Лидер "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и нынешний глава правительства Георгий Гахария уже заявили о своей победе, не дожидаясь официальных результатов.

"Мы победили! Спасибо гражданину Грузии, который сегодня сделал свой выбор! Все вместе, во время пандемии, провели достойные, свободные, открытые и демократические выборы", – написал Гахария в Facebook.

На втором месте, согласно экзитполам, оппозиционное "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, ей разные опросы дают от 23% до 33% голосов избирателей. Остальные партии получили не более 3-5%.

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В то же время Саакашвили заявил в видеообращении, что на парламентских выборах победили оппозиционные силы, получив "почти 50% голосов".

"Среди оппозиции основной костяк составляет "Единое национальное движение Грузии", мы получили почти 34% голосов, а по другим данным, мы получили в основных городах Грузии более 50% голосов", – заявил он.

Напомним, в этом году парламентские выборы в Грузии впервые проходят по новой системе, которая затрудняет монополизацию власти и повышает шансы на создание коалиционного парламента с учетом интересов различных политических сил.

Мы также сообщали, что Михеил Саакашвили дал согласие стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября на предложение грузинского оппозиционного объединения "Единое национальное движение – Сила в единстве".

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