Выходят из орбиты Кремля. Санду распустила пророссийский парламент Молдовы

Президент все-таки добилась своего – отмены ЧП в стране, роспуска парламента и назначения досрочных выборов, на которых у ее партии есть все шансы победить

Конституционный суд Молдовы отменил действовавшее меньше месяца чрезвычайное положение, после чего президент Майя Санду официально распустила парламент и объявила досрочные выборы.

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Об этом сообщает NewsMaker.

28 апреля Санду подписала указ о роспуске парламента, а также поручила правительству выделить деньги и подготовить проведение досрочных парламентских выборов, которые должны пройти 11 июля.

"Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее — на наших плечах", — заявила она.

В этот же день Конституционный суд Молдовы по обращению трех оппозиционных депутатов объявил неконституционным решение парламента о ЧП в Молдове, которое было принято 31 марта. Это было единственной преградой, мешавшей Санду объявить новые выборы.

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Социологи прочат партии Майи Санду "Действие и солидарность" первое место на выборах и 33% голосов. За ней следуют Партия социалистов экс-президента Игоря Додона (19%) и "Наша партия" (6%).

Напомним, в феврале председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал стремление Санду распустить парламент Молдовы, который после ее победы на выборах отметился рядом пророссийских постановлений.

В частности, коалиция из социалистов и демократов вернула особый статус русскому языку и ограничила права президента.