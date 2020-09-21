Выступят Трамп и Путин: Генассамблея ООН впервые пройдет в новом формате

В зал Генассамблеи пустят лишь по одному дипломату от 193 стран мира

В мире фиксируют рекордный прирост новых случаев коронавируса, пандемия не сбавляет обороты. В связи с этим впервые заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет в режиме онлайн. Ожидается, что мировые лидеры выступят с заранее записанными речами.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

В зал Генассамблеи пустят лишь по одному дипломату из 193 стран при соблюдении противоэпидемиологических мер – социальной дистанции, все в масках и никаких рукопожатий или объятий. При этом большинство мероприятий будут проходить виртуально.

"Пандемия COVID-19 – это кризис, не похожа ни на одну из кризисов в нашей жизни, и потому сессия Генеральной ассамблеи в этом году не будет похожа ни на одну другую", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Так, сегодня мировые лидеры и представители десятков стран сделают трехминутные видеообращения. 22 сентября состоится открытие виртуального заседания Генеральной ассамблеи высокого уровня, которое начнется с выступления генсекретаря. Выступления в ходе так называемых общих дебатов продлятся до 26 сентября, затем будет сделан двухдневный перерыв и завершатся все мероприятия утром 29 сентября. В первый день общих прений, 22 сентября, среди прочих выступят президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал единственный способ, как можно остановить пандемию COVID-19. Он считает, что ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все.

В свою очередь специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека, независимый эксперт Оливье де Схуттер считает, что коронавирус вытолкнет за черту бедности почти 200 млн человек. Он указал на серьезную проблему социальной поддержки населения в разных странах.

Кроме того, в ООН уже заявляли, что человечество ждет голод "библейского масштаба" из-за COVID-19. Подробней об этом смотрите в сюжете:

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