Вывезли в лес и заставили записать видеообращение – выдворенные из Беларуси оппозиционеры

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов заявили, что их задержали неизвестные еще утром 7 сентября у дома Марии Колесниковой и без объяснений увезли в неизвестном направлении. Об этом они сообщили на пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ".

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"Мы решили поехать домой к Марии и узнать, что там происходит. Мы зашли в подъезд, поднялись в квартиру. Там было тихо. Мы выходили из квартиры, и утром между двором и проспектом Независимости подъехал неожиданно бусик и, как в последнее время в Беларуси бывает, оттуда вышли неизвестные люди. Они нас в этот бусик затолкали", – сообщил Родненков.

По его словам, сначала их отвезли в управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, где ему надели наручники и мешок на голову и вывезли в другое отделение, в котором он провел с мешком на голове 4 часа.

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Затем его снова перевезли в другой департамент, где сняли наручники и мешок с головы.

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Позже силовики заставили Кравцова и Родненкова записать видеообращение.

"Они требовали записать видео. Предложили свой вариант текста. Мы сказали – более нейтральный. Пять человек отвезли нас в лес. Один мужчина в костюме держал светодиодную лампу, другой был в балаклаве и форме, мы под контролем еще двух замечательных людей создали несколько вариантов записей", – рассказал Кравцов.

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Родненков добавил, что они согласились записать видеообращение, так как "ситуация была сложная".

Ранее стало известно, что выехавшие из Беларуси оппозиционеры, члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь и находятся в Киеве. В то же время президент Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что Беларусь якобы ведет переговоры с Украиной о выдаче Кравцова и Родненкова.

Напомним также, 7 сентября в Минске около 10 часов утра возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

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8 сентября появилась информация, что все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси и ее задержали.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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