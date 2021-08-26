У вакцины Pfizer выявили новый побочный эффект: бьет по сердцу

Западные ученые заявили о новом побочном эффекте от препарата Pfizer, который связан с работой сердечной мышцы

Побочные эффекты от противоковидных препаратов только начали изучать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Американские и израильские ученые выявили новый побочный эффект от вакцины против коронавируса Pfizer. Этот препарат может негативно повлиять на работу сердца.

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Об этом сообщается в публикации научного журнала New England Journal of Medicine (США).

"В результате этого исследования в условиях общенациональной массовой вакцинации выяснилось, что вакцина BNT162b2 не связана с повышенным риском возникновения большинства изученных побочных эффектов. Вакцина связана с высокой вероятностью миокардита (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек)", — говорится в исследовании.

При этом ученые отмечают, что вакцина от коронавируса Pfizer незначительно повышает вероятность возникновения болезней сердца.

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Ученые сравнили вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей. Такое же исследование проводилось среди переболевших и не зараженных COVID-19.

Миокардит это – очаговое или распространенное воспаление сердечной мышцы в результате различных инфекций, воздействий лекарственных препаратов, токсинов или иммунных процессов, приводящих к повреждению клеток сердечной ткани и развитию сердечной недостаточности.

Другие побочки

В середине августа Европейское агентство по лекарственным средствам начало анализ собранных жалоб от людей, которые были вакцинированы Pfizer (PFE.N) и Moderna (MRNA.O). Пациенты пожаловались на три новых побочных эффекта:

многоформную эритему – форма аллергической реакции на коже,

гломерулонефрит – воспаление почек,

нефротический синдром – поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

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А в июле голландское издание NRK сообщило, что у 17-летней девушки, которая вакцинировалась препаратом Pfizer, после процедуры на размер увеличилась грудь.