Выжили лишь чудом: в Карабахе ракета пролетела прямо над джипом журналистов (видео)

Снаряд не попал в машину репортеров, но ее немного повредило осколками

В Нагорном Карабахе, где журналисты ранее уже попадали под обстрелы, один из снарядов вновь едва не угодил в автомобиль сотрудников СМИ.

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Об этом сообщает Euronews, чьи репортеры лишь чудом уцелели под пролетевшей ракетой.

Корреспондент Эмин Ибрагимов утверждает, что инцидент произошел в Мардакертском районе Карабаха, который находится под контролем Армении. Поэтому снаряд мог быть выпущен азербайджанскими военными.

Именно здесь находится стратегически важный объект – водохранилище (Суговушанское – для азербайджанцев, или Мадагизское – для армян).

Следы ожесточенных сражений видны по обе стороны дороги, по которой едут репортеры – на обочинах остались сгоревшая артиллерия и машины.

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В какой-то момент оператору удалось снять ракету, что пролетела на несущественном расстоянии от джипа журналистов. Машину слегка повредило рикошетом, но пассажиры не пострадали.



Как мы уже сообщали, обострение в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября, а уже через месяц Армения и Азербайджан при посредничестве США заключили перемирие.

Однако уже в тот же день стороны обвинили друг друга в срыве перемирия, а сегодня в Баку и Ереване даже не стали отрицать, что обменялись артиллерийскими ударами.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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