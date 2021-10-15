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Взрыв в самой большой шиитской мечети в афганском Кандагаре: много погибших

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
15 октября, 23:47
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Происшествие случилось во время пятничной молитвы в мечети
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Коллаж "Сегодня".
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Коллаж "Сегодня".

В мечети афганского города Кандагар во время пятничной молитвы произошел теракт.

Об этом в Twitter сообщает афганский портал Amaj News.

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Подробности происшествия

Происшествие случилось во время пятничной молитвы в мечети, которая принадлежит шиитской общине. Эти сведения подтверждают источники Amaj News и портала Ariana News. По словам очевидцев, на месте происшествия много погибших. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Информацию о теракте подтвердил представитель движения "Талибан"*, пресс-секретарь МВД Кари Саид Хости. По его словам, спецназ уже прибыл к мечети, "чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности".

"Мы с сожалением узнали, что произошел взрыв в мечети братьев-шиитов в Первом районе города Кандагар. Ряд наших соотечественников были убиты и ранены," — написал он в твиттере.

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