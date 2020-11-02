"Я – за хорошие отношения с Украиной", – эксклюзивно для "Сегодня" кандидат в президенты Молдовы Майя Санду

В Молдове, где состоялся первый тур выборов президента, обработали 100% протоколов избирательных комиссий. На первом месте оказалась кандидат Майя Санду,которую считают представителем проевропейских сил. За ней идет действующий президент Игорь Додон, которого называют пророссийским кандидатом. Разница между вышедшими во второй тур – всего несколько процентов.

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За Майю Санду проголосовали 36% избирателей, за Игоря Додона – 32%.

Второй тур состоится через две недели.

Трое кандидатов, которые не преодолели первый тур, уже заявили о поддержке Санду. "Сегодня" взяли у лидера гонки эксклюзивный комментарий. Майя Санду заявила, что в случае победы во втором туре будет налаживать отношения с Украиной.

"Нынешний президент не получал приглашений ни из Киева, ни из Бухареста. Это говорит о том, что его не уважают. Это плохо для страны, нам нужны хорошие отношения с соседями. И я обязательно буду способствовать тому, чтобы у нас были хорошие отношения", – заявила в эксклюзивном интервью "Сегодня" кандидат в президенты Молдовы Майя Санду.

Видео: Сегодня

На своей странице в Фейсбуке Игорь Додон поздравил соперницу с победой в первом туре. И напомнил, что встретятся на теледебатах. Додон заявил: те, кто накануне говорили о фальсификациях, должны извиниться перед госорганами и гражданами, поскольку, по его мнению, выборы прошли достойно. С корреспондентами "Сегодня" Игорь Додон пообещал пообщаться завтра, 3 ноября. После голосования на улицах столицы – тихо. Ни полицейских, ни митингующих. Как и прогнозировали политологи, общественных возмущений, акций протестов на данное время ожидать не стоит.

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Ранее сообщалось о том, что на выборах в Молдове были зафиксированы нарушения, некоторые из них связаны с организованным подвозом избирателей.

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