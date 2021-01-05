Українська
$ 28,43
34,94
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Ядерное вымогательство". Иран снова настроил против себя весь мир

5 января, 14:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Западные страны осудили решение Тегерана запустить обогащение урана до 20%

Иран возобновил обогащение урана до 20% – это вшестеро выше, чем было установлено заключенной в 2015 году ядерной сделкой. Западные страны уже осудили решение Тегерана.

Реклама

Накануне посол Ирана в международных организациях в Вене Казем Гарибабади сообщил о запуске газа в центрифуги для обогащения на ядерном полигоне Фордо. Ранее соответствующий указ подписал президент Хасан Рухани.

В Тегеране выразили готовность свернуть обогащение, если в течение трех месяцев другие участники сделки согласятся возобновить свои обязательства.

Это можно расценивать как намек Соединенным Штатам, где через две недели состоится инаугурация нового президента Джо Байдена, который заявлял о готовность восстановить ядерное соглашение с Ираном.

Однако действующие власти США уже раскритиковали решение иранских властей. Представитель Госдепаратамента назвал это попыткой вымогательства.

Реклама

"Обогащение Ираном урана до 20% на объекте в Фордо является очевидной попыткой активизации кампании по ядерному вымогательству, которая потерпит неудачу", — заявили в Госдепе.

В тренде
Лукашенко заявил, что он с Путиным "намертво" в одной команде

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз серьезно обеспокоен началом обогащения урана, но готов сохранить ядерную сделку. Серьезную обеспокоенность высказали и в правительстве Японии.

Более решительным в высказываниях оказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Решение Ирана продолжать нарушение своих обязательств, увеличение уровня обогащение и развитие своих промышленных мощностей по подземному обогащению урана нельзя объяснить никак иначе, кроме как дальнейшей реализации его планов по развитию военной ядерной программы. Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие", – написал Нетаньяху в Twitter.

Напомним, что ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку, главной целью было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную. Но после победы на президентских выборах в 2016 году республиканец Дональд Трамп вывел свою страну из соглашения.

Реклама

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что благодаря этому Америка и ее граждане находятся в большей безопасности.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран США уран ядерное оружие урановый концентрат обогащенный уран ядерная сделка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны
WhatsApp исчезнет со смартфонов
WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавируса
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять