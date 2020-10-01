Японец выслеживал и убивал пользователей Twitter, склонных к суициду

В Японии мужчина выслеживал в соцсетях людей за публикациями на суицидальную тематику и убивал их.
Об этом сообщает ВВС.
В квартире японца нашли части человеческих тел. По информации следствия, он завел аккаунт в Twitter чтобы выйти на контакт с женщинами, которые думали о самоубийстве.
Восемь из девяти его жертв – женщины. Одной из погибших была 15-летняя девочка. Японец также убил и 20-летнего парня, который вступил с ним в конфликт из-за исчезновения своей девушки.
29-летний японец знакомился с девушками онлайн, после чего встречался, обещая помочь умереть.
На своей странице в Twitter он писал, что хочет помочь людям, которые страдают.
В суде мужчина признал свою вину. За совершенные преступления ему грозит смертная казнь.
Ранее новости "Сегодня" писали, что в Кривом Роге судили мужчину за убийство и изнасилование. Его приговорили к пожизненному заключению.
Также сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который нападал на женщин в Голосеевском районе и пытался изнасиловать.
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