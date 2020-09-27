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Япония не подписала соглашение с Россией по Курилам из-за аннексии Крыма

27 сентября, 04:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По мнению Абэ, Путин в 2016 был готов к решению территориального спора с Японией

Россия и Япония не подписали мирное соглашение по спорным территориям Курильских островов в том числе из-за аннексии Крыма.

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Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью Nikkei, передает "Радио Свобода".

Экс-премьер рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в декабря 2016 года он чувствовал, что тот готов добиваться решения территориального спора с Японией. Ближе всего к урегулированию, по мнению Абэ, две страны были до встречи в ноябре 2018 года в Сингапуре.

"Было понимание, что мы наконец подходим к переговорам о заключении соглашения", – сказал Абэ.

Он даже уже планировал, как сообщить об этом народe и распустить нижнюю палату парламента для проведения внеочередных выборов.

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Но соглашение так и не было подписано, в том числе из-за все более напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой после аннексии Россией Крыма.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который с 2012 года возглавляет правительство этой страны,ушел в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

Мы также сообщали, что год назад премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал российского президента Владимира Путина заключить мирный договор между двумя странами.

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Россия Япония Крым аннексия Крыма
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