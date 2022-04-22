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Япония впервые за 19 лет назвала Южные Курилы оккупированными Россией

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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22 апреля, 09:30
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Южные Курилы являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией
Япония признала, что Курилы были оккупированы РФ
Япония признала, что Курилы были оккупированы РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел Японии составило дипломатический бюллетень этого года, осуждая неоднократное военное вторжение России в Украину. Также в отношении Северных территорий четко указывается, что они впервые за 19 лет "незаконно оккупированы Россией". Об этом говорится в обновленной версии "Синей книги по дипломатии", сообщает NHK.

До этого Токио говорил о Курилах как об островах, "на которые распространяется суверенитет Японии".

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Другой особенностью стало обозначение Южных Курил территорией, "принадлежащей Японии". Такой статус им последний раз присваивали в Токио в 2011 году.

Токио ранее в ответ на вторжение России в Украину ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.

Спор из-за Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые после окончания Второй мировой войны были аннексированы Советским Союзом. Тогда же японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключен.

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Выражение "оккупированные земли" в отношении южных Курил в последний раз упоминалось в "Синей книге" в 2003 году, а в выпуске справочника 2011 года острова назывались "присущими Японии".

Глава МИД РФ заявил, что Россия может вернуть под юрисдикцию Японии два самых малозаселенных острова из Курильской гряды, но на своих условиях.

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