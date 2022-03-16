Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и Беларусь

Япония введет дополнительные санкции против России и Беларуси в связи с вторжением в Украину.
Об этом сообщает Japan Today.
Подробности
Япония объявила, что почти 300 наименований товаров и технологий подлежат запрету на экспорт в Россию и Беларусь с конца этой недели. Главный вектор санкций коснется оборонной и нефтедобывающей промышленности. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в пятницу вступит в силу эмбарго на экспорт 266 товаров, а также 26 технологий.
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Кроме того, вводится запрет экспорта нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий. Россия не сможет получать ряд полупроводников, программ для конструирования микрочипов, программное обеспечение для проектирования и пр. Также Япония своим компаниям запрещает сотрудничество с 49 российскими компаниями, связанными с военным производством.
В 2021 году экспорт Японии в Россию составил около 860 миллиардов иен (7,3 миллиарда долларов), при этом основными статьями экспорта были транспортные средства и автозапчасти. По данным Министерства финансов, это около 1 процента от общего объема мирового экспорта страны.
Санкционная удавка
- Насколько окажется эффективным этот пакет санкций для того, чтобы остановить войну в Украине – покажет время.
- В последнее время не проходит и дня, чтобы какая-то страна не ввела какие-то санкции против Москвы. 14 марта одновременно с США свои санкции ввела Япония. Как сообщает ТАСС, здесь санкции распространились на 17 физических лиц, среди них — депутаты Госдумы, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и родственники бывшего председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука.
- Чуть ранее Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России за вероломное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Здесь удар направлен против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.
- 13 марта правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это государство вводит санкции за агрессию России против Украины.