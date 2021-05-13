Українська
$ 27,63
33,5
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Японский миллиардер полетит на МКС на "Союзе" со своим помощником

13 мая, 17:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию ​​и уже успешно прошел медосмотр

Фото: Юсаку Маэдзава, Twitter

Фото: Юсаку Маэдзава, Twitter

8 декабря 2021 года японский миллиардер Юсаку Маэдзава полетит на Международную космическую станцию в качестве космического туриста.

Реклама

Как сообщает Space Adventures, полететь он планирует на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур.

Командиром экипажа будет российский космонавт Александр Мисуркин.

Юсаку Маэдзава уже прошел все необходимые медицинские тесты. Полететь с миллиардером также планирует и его помощник по бизнесу Едзо Хирано.

Ожидается, что подготовка экипажа к полету начнется в июне.

В тренде
Подготовка к вторжению? Израиль объявил мобилизацию резервистов
Коллаж
В тренде
Официально номинант. Путина внесли в список на Нобелевскую премию мира
Владимир Путин
В тренде
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)
Реклама

Также недавно Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды для совместного полета на Луну. Ожидается, что полет состоится в 2023 году.

Юсаку Маэдзава является японским предпринимателем в области электронной коммерции и всемирно известным коллекционером произведений искусства.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как будет выглядеть первый космический отель, который заработает в 2027 году.

Кроме того, NASA поделилась видеозаписью "семи минут ужаса", которые пережил марсоход Perseverance во время посадки на Красную планету 18 февраля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известноСША
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"Другие страны
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировку
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировкуДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять