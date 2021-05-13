Японский миллиардер полетит на МКС на "Союзе" со своим помощником

Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию ​​и уже успешно прошел медосмотр

Фото: Юсаку Маэдзава, Twitter

8 декабря 2021 года японский миллиардер Юсаку Маэдзава полетит на Международную космическую станцию в качестве космического туриста.

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Как сообщает Space Adventures, полететь он планирует на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур.

Командиром экипажа будет российский космонавт Александр Мисуркин.

Юсаку Маэдзава уже прошел все необходимые медицинские тесты. Полететь с миллиардером также планирует и его помощник по бизнесу Едзо Хирано.

Ожидается, что подготовка экипажа к полету начнется в июне.

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Также недавно Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды для совместного полета на Луну. Ожидается, что полет состоится в 2023 году.

Юсаку Маэдзава является японским предпринимателем в области электронной коммерции и всемирно известным коллекционером произведений искусства.

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