YouTube будет блокировать видео с дезинформацией о коронавирусе

Платформа расширила свою программу по борьбе с дезинформацией

Платформа YouTube заявила, что будет удалять все видео, которые содержат дезинформацию о вакцине против COVID-19.

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Об этом сообщает The Verge.

Теперь запрещается размещать материалы о вакцине, которые противоречат информации экспертов в области здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения.

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Новые правила являются расширением существующей Политики по борьбе с дезинформацией о COVID-19 на YouTube.

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Ранее сообщалось, что в Европе снова ужесточают карантин из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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