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Южная Корея заключила соглашение о поставках вакцин от COVID-19 с Pfizer и Janssen

24 декабря, 05:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ближайшее время в Южной Корее появятся первые вакцины от COVID-19

Южная Корея заключила соглашения о поставках вакцин от коронавируса с компаниями Pfizer и Janssen.

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Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн, передает Reuters.

По его словам, Pfizer должна поставить препарат для вакцинации 10 млн человек, Janssen – для 6 млн.

Вакцинацию планируют начать во втором квартале 2021 года.

По информации СМИ, Южная Корея договорилась о поставке вакцин с четырьмя компании. Ожидается, что их будет достаточно для вакцинации 44 млн человек.

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По состоянию на утро 24 декабря, в Южной Корее зафиксировали более 53 тысяч случаев коронавируса.

Также мы писали о том, что в Мексике вакцинация от коронавируса может начаться 24 декабря – сразу после появления в стране первых вакцин от COVID-19.

Ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что несмотря на начало вакцинации от коронавируса, говорить о преодолении пандемии еще слишком рано, так как еще непонятно долгосрочное влияние ковида на человека.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация Южная Корея коронавирус
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