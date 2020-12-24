Южная Корея заключила соглашение о поставках вакцин от COVID-19 с Pfizer и Janssen

Южная Корея заключила соглашения о поставках вакцин от коронавируса с компаниями Pfizer и Janssen.
Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн, передает Reuters.
По его словам, Pfizer должна поставить препарат для вакцинации 10 млн человек, Janssen – для 6 млн.
Вакцинацию планируют начать во втором квартале 2021 года.
По информации СМИ, Южная Корея договорилась о поставке вакцин с четырьмя компании. Ожидается, что их будет достаточно для вакцинации 44 млн человек.
По состоянию на утро 24 декабря, в Южной Корее зафиксировали более 53 тысяч случаев коронавируса.
Также мы писали о том, что в Мексике вакцинация от коронавируса может начаться 24 декабря – сразу после появления в стране первых вакцин от COVID-19.
Ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что несмотря на начало вакцинации от коронавируса, говорить о преодолении пандемии еще слишком рано, так как еще непонятно долгосрочное влияние ковида на человека.
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