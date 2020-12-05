Южную Корею накрывает третья волна коронавируса

В Южной Корее из-за стремительного распространения коронавируса отмечают уже третью волну пандемии.

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Об этом сообщает Reuters.

Коронавирус распространяется "кластерами", заболевание возрастает в отдельных районах, не задевая соседних.

В пятницу, 4 декабря, Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило о 583 новых случаях инфицирования. Это было самым высоким показателем с момента пика первой волны коронавируса.

В воскресенье, после введения более жестких ограничений в стране, правительство должно решить, будет ли усиление карантина.

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По состоянию на 5 декабря в Южной Корее зафиксировали 36 915 случаев коронавируса. В то же время побороть болезнь смогли 28 917 человек. Однако от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 540 больных.

Также мы писали о том, что спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Дэвид Набарро предупредил, когда будет третья волна коронавируса в Европе.

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