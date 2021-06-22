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За отказ от вакцины – в тюрьму. В Филиппинах объявили войну коронавирусу

22 июня 2021 15:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Дутерте поставил филиппинцам ультиматум – или укол от COVID-19, или за решетку, объясняя это "кризисом" в стране

Родриго Дутерте не оставил согражданам выбора - вакцина или тюрьма. Фото: коллаж "Сегодня"

Родриго Дутерте не оставил согражданам выбора - вакцина или тюрьма. Фото: коллаж "Сегодня"

Филиппинцы, которые откажутся вакцинироваться от коронавируса, рискуют оказаться в тюрьме, предупредил президент страны Родриго Дутерте.

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Об этом сообщает CNN.

"Выбирайте: вакцинация или я отправлю вас за решетку", – сказал в своем телеобращении к нации Дутерте на фоне низких показателей явки в пункты вакцинации в Маниле.

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Журналисты отмечают, что угрозы главы государства противоречат позиции Минздрава страны: вакцинация от COVID-19 добровольная.

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"Не поймите меня неправильно, в нашей стране кризис. Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству", – пожаловался президент.

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Стоит отметить, что 110-миллионные Филиппины – одна из самых пострадавших от коронавируса стран Азии. По состоянию на 21 июня в стране зарегистрировали 1,36 случаев инфицирования, а вакцинировано пока что 2,1 млн человек. До конца года власти поставили цели вакцинировать 70 млн населения.

Напомним, что Дутерте известен своими граничащими с диктатурой методами правления. Ранее в этой стране угрожали садить в тюрьму тех, кто будет появляться в общественных местах без маски.

А совсем недавно мужчину, который нарушил комендантский час во время карантина, заставили присесть 300 раз, после чего он скончался.

О чем еще говорят в Украине и мире 22 июня, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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