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Заблокировано воздушное пространство: на Сицилии снова активировался вулкан Этна (фото, видео)

1 апреля, 13:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

Облако достигло высоты в девять километров

На Сицилии снова извергается вулкан Этна, из-за этого заблокировано воздушное пространство.

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Об этом сообщает Рalermo.repubblica.it со ссылкой на управляющую компанию Sac.

Отмечается, что международный аэропорт Катании продолжает функционировать, но рейсы приостановлены.

/ Фото: REUTERS

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"Из-за активного извержения Этны сейчас воздушное пространство заблокировано для движения. Таким образом, и ни один самолет, значит, не сможет осуществить посадку или взлет", - говорится в сообщении.

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/ Фото: REUTERS

Отметим, что облако от извержения достигло высоты в девять километров.

Видео: REUTERS

Ранее мы сообщали, что феврале вулкан Этна проснулся. Извержение началось 16 февраля, из-за чего тогда тоже пришлось остановить работу международного аэропорта Катании.

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Ранее мы сообщали, что на юго-западе Исландии после серии подземных толчков в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика.

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вулкан Сицилия этна
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