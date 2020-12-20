Папа Римский осудил подарки и покупки к Рождеству

Папа Римский Франциск высказался о потребительском отношении людей к Рождеству. Он считает, что христиане забыли истинный дух праздника.

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Об этом Папа сказал в традиционной воскресной проповеди.

"Подарки, покупки, беготня – потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа) были бедность и много любви. В это сложное время вместо того, чтобы жаловаться, что пандемия не дает что-то делать, давайте сделаем что-то для того, кто нуждается, не очередной подарок себе и друзьям, но тому, о ком никто не думает", – сказал Папа Римский.

Он приветствует карантинные ограничения, ведь они дают возможность встретить Рождество "более религиозно".

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Отметим, что в Рождество Папа Римский выступит с традиционным обращением к верующим из базилики.

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Ранее мы сообщали, что Папа Римский Франциск в связи с пандемией COVID-19 предоставил "специальную индульгенцию" всем верующим, которые покаялись в течение года.

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