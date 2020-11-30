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Зачем Китаю лунная программа и есть ли у него конкуренты?

30 ноября, 22:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Программа по исследованию Луны стала демонстрацией возможностей промышленности Китая и витриной государства и его идеологии

В 2003 году Китай запустил 15-летнюю программу исследования Луны беспилотными средствами Changʼe ("Чанъэ"), названную именем лунной принцессы из китайских легенд. А уже завтра, 1 декабря, беспилотник Changʼe-5 должен опуститься на поверхность Луны в Океане Бурь.

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Об этом сообщает "Медуза".

Будучи новичком в космонавтике, Китай поставил себе целью шаг за шагом получить все необходимые технологии для исследования Солнечной системы своими силами. Китайская космическая программа преследует сразу несколько целей:

  • военные программы;
  • прикладные программы;
  • коммерция;
  • пилотируемая космонавтика;
  • научные аппараты.

Одновременно программа по исследованию Луны стала демонстрацией возможностей промышленности Китая и — как когда-то у СССР с США — витриной государства и его идеологии.

Changʼe-5 Фото: CCTV / Reuters
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Changʼe-5 Фото: CCTV / Reuters

Программа "Чанъэ" включает три этапа:

  • орбита;
  • посадка;
  • возвращение.

При этом главной целью каждого из этапов стало освоение необходимых технологий для перехода к следующему. То есть во главу угла были поставлены вопросы проектирования и летных испытаний космической техники, а научная программа шла второй частью.

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В рамках первого этапа лунной программы на орбиту вокруг Луны полетели два орбитальных аппарата Changʼe-1 (2007 год) и Changʼe-2 (2010 год), выполнившие глобальную фотосъемку Луны для ее картографирования.

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Для Китая это была демонстрация новых возможностей автоматических аппаратов, которая позволила отработать дальнюю космическую связь. Впервые в истории лунный аппарат вернулся не к Земле (как, например, "Аполлоны"), а улетел на межпланетную траекторию с целью исследования астероида.

Второй этап программы увенчался успешной посадкой в 2013 году в лунном Заливе Радуги посадочного аппарата Changʼe-3 с луноходом "Юйту". Таким образом, Китай стал третьей страной, осуществившей мягкую посадку на Луну. Впервые на ее поверхность был доставлен георадар для бесконтактного исследования грунта.

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Главной задачей третьего этапа программы (миссия Changʼe-5) стала доставка 1-2 кило лунного грунта — как с поверхности планеты, так и с глубины до двух метров. Так китайцы смогут подтвердить возможность к концу этого десятилетия совершать пилотируемые полеты на Луну.

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Изначально запуск Changʼe-5 должен был состояться еще в 2017 году. Но во время второго полета тяжелая ракета "Чанчжэн-5" потерпела аварию. Это существенно замедлило реализацию космических планов Китая — ведь Changʼe-5 проектировалась именно в расчете на новый тяжелый носитель.

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Запуск спутника Changʼe-5 REUTERS/Tingshu Wang

Запуск спутника Changʼe-5 REUTERS/Tingshu Wang

Наконец, 24 ноября 2020 года новая ракета успешно вывела аппарат на орбиту, близкую к расчетной. Там солнечные батареи аппарата благополучно раскрылись, телеметрия показала, что бортовые системы работают нормально. Уже завтра, 1 декабря, Changʼe-5 должен опуститься на поверхность спутника в Океане Бурь, где возьмет пробы грунта.

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Перед самым спуском на Луну посадочная станция с взлетным аппаратом отделится от орбитального блока и возвращаемого аппарата — они останутся на орбите Луны на высоте 200 километров в режиме ожидания.

Вылет к Земле ожидается около 13 декабря. Посадка возвращаемого аппарата Changʼe-5 запланирована на 17 декабря. Она завершит третий этап лунной программы Китая.

Четвертый этап предусматривает изучение территорий в районе южного полюса Луны для будущих пилотируемых экспедиций. Дублирующий аппарат "Changʼe-6" совершит посадку для сбора и возвращения грунта (ориентировочно в 2024 году). "Changʼe-7" доставит на посадочном модуле ровер и небольшой демонстрационный модуль с реактивными двигателями. Наконец, "Changʼe-8" отработает ключевые технологии по сооружению лунной станции, которая позволит проводить научные исследования и добычу полезных ископаемых на поверхности Луны.

Конкурентами Китая в лунной гонке выступают США, Россия, Индия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, которые разрабатывают свои планы мягкого прилунения и запуска луноходов.

Напомним, Пентагон заявил, что угроза для США со стороны России и Китая в космической сфере растет, и Министерство обороны США должно перестраивать свою работу, чтобы иметь возможность дать на это ответ.

Также напомним, Китай намерен восстановить первую ступень многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-8". Она будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как ожидается, ракета отправится в первый полет в 2021 году.

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