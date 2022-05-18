Эрдоган позвал Путина решать проблему Украины: что ожидать от этого визита

Какие интересы движут турецким миротворцем

Эрдоган хочет войти в историю как миротворец и не хочет лишаться российских энергоресурсов / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин, которого в мире воспринимают как военного преступника из-за развязанной войны в Украине, ждут с визитом в Турции, куда его пригласил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в Анкаре. Сайт "Сегодня" разбирался, почему Эрдоган готов разговариваться с лидером страны, которая не хочет никого слышать, а также – есть ли шанс, что турецкий лидер все-таки будет услышан.

Визит нерукопожатного

По данным газет Star и Yeni Şafak, президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России и пригласил в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни, говорится в публикациях.

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Однако чуть позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг планы по визиту его шефа в Анкару в ближайшее время.

"В ближайшие дни визита Путина в Анкару не готовится. В ближайшие недели – тоже", – цитируют Пескова российские СМИ.

Экономические интересы

Так или иначе Турция пытается играть заметную роль в урегулировании войны в Украине. У нее свои интересы и не в последнюю очередь экономические. Из-за военных действий и связанных с ними санкций в авиационной сфере, Турции не стоит этим летом ждать ни украинских, ни российских туристов. Как выяснило немецкое агентство DW, если ранее ежедневно на турецкие курорты прибывали от 5000 до 9000 туристов, сейчас в мае не более 500 человек. И это граждане Германии.

Помимо туризма, Россия и Украина являются для Турции важными партнерами в сельскохозяйственной и в военно-технической сфере. Общий объем внешней торговли Турции в 2021 году составлял 34,7 млрд долларов с Россией и $ 7,4 млрд с Украиной. Экспорт Украины в Турцию на 70 процентов состоит из зерновых и металлопродукции – наиболее пострадавшие в результате войны отрасли.

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От развязанной Путиным войны в Украине теряет турецкая экономика

С другой стороны благодаря выгодному контакту с "Газпромом", по которому цена газа привязана к цене на нефть, Турция сейчас может выбирать весь остающийся нереализованный в ЕС газ по цене ниже рыночной – 800–900 долларов за 1000 кубов. Анкара не присоединилась ни к одному из санкционных пакетов против Москвы и не собирается отказываться от российских нефти и газа.

Одновременно Турция может получить дополнительный рынок в России, которая теперь ищет замену западным товарам.

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Да, Анкара осудила вторжение России в Украину. А свою позицию отказом от поддержки санкций против РФ прикрывает статусом... посредника в конфликте.

"Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника", — сказал в одном из своих интервью телеканалу CNN Turk министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, достаточно того, что в соответствии с конвенцией Монтре, Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей.

Политические интересы

Как отмечают наблюдатели, Путину действительно легче найти общий язык с Эрдоганом, чем с каким-либо другим политиком. Турецкий лидер, как и российский, постоянно критикует западные страны. Например, за то, что Турцию до сих пор не приняли в Евросоюз, хотя статус кандидата в члены она получила в 1999 году. Даже в вопросе принятия в НАТО новых членов – Финляндию и Швецию – Турция демонстративно показала другую позицию, что не могло не порадовать Кремль.

А благодаря тому, что Эрдоган еще и остался верным экономическим партнером Путин готов с ним разговаривать. С февральского вторжения войск России на территорию Украины лидеры двух стран имели несколько телефонных разговоров.

26 апреля турецкий лидер указывал на то, что важно прекратить огонь в Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров. Эрдоган призывал к продуктивной работе делегаций Украины и РФ на переговорах в Стамбуле 29 марта, а также принять предложение о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. В местных СМИ тогда обсуждали рождение так называемого Стамбульского мирного договора, который бы закрепил в современной истории статус мирной площадки за древней столицей Турции.

Однако, как мы видим, переговоры между воюющими странами застопорились, а Стамбул так и не стал площадкой для встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.

"Турция действительно сейчас единственная страна в мире, которая может играть роль миротворца в этой войне. Это страна, которая находится в НАТО, страна, которая находится недалеко от зоны конфликта и которая страдает больше многих других. Но мы видим, что Россия не реагирует ни на что и ни на кого. Эрдоган может говорить с Путины о чем угодно, Путин может обещать, что угодно, но потом сделать по-своему. Повлиять на Путина сейчас не может никто, даже Эрдоган, который сейчас держит нейтральную позицию. Потому что сейчас идет борьба Росси не за логические выгоды, не за интерес самой РФ, а за имидж Путина, который страдает из-за проигранной войны на фоне колоссального ущерба от нее. Путин не может признать, что он проиграл. Поэтому роль Эрдогана она не может быть особо влиятельной для такого человека", – рассказал "Сегодня" эксперт по делам Ближнего Востока, журналист телеканала Al-Jazeera в Украине Джулак Сафван.

Тем не менее остается надежда, что Эрдоган сможет сыграть позитивную роль в гуманитарных вопросах. Пока неизвестны все обстоятельства достижения договоренности по эвакуации защитников "Азовстали" в Мариуполе. Не исключено, что свою позитивную роль тут сыграла Анкара, к которой обратились, помимо правительства Украины, жены раненых солдат с "Азовстали".

Выгоды от слабой России

Как от прекращения войны, так и от ослабления России Турция может получит определенные выгоды как региональный лидер. В первую очередь это касается Сирии, где у Турции свои территориальные интересы.

"Если Россия будет вытягивать свои войска из Сирии и ослабит поддержку Башара Асада, тут же Турция усилит свои позиции на севере Сирии. Тогда и Америка может вернуться в этот регион – как известно, вывод войск Пентагона оттуда считался большой ошибкой. В целом и не только для Турции ослабление позиций России на Ближнем Востоке будет касаться многих стран региона. И это факт", – заключил Джулак Сафван.

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