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Задержана "символ протестов" в Беларуси Нина Багинская

19 сентября, 16:50

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

В столице Беларуси Минске, где в воскресенье, 19 сентября, проходит женский марш, арестована 73-летняя оппозиционерка Нина Багинская, которую называют "символом протестов". Видео ее встречи с белорусским ОМОНом на одной из акций протеста стало вирусным – женщина с флагом в руках прошла мимо омоновца со словами "Я гуляю".

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О задержании Багинской сообщил Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

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