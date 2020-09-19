Задержана "символ протестов" в Беларуси Нина Багинская

В столице Беларуси Минске, где в воскресенье, 19 сентября, проходит женский марш, арестована 73-летняя оппозиционерка Нина Багинская, которую называют "символом протестов". Видео ее встречи с белорусским ОМОНом на одной из акций протеста стало вирусным – женщина с флагом в руках прошла мимо омоновца со словами "Я гуляю".
О задержании Багинской сообщил Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
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