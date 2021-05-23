Задержание Протасевича и строительство "Северного потока – 2" – главные новости СЕГОДНЯ

Главные новости за сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить сегодня.

Задержание Протасевича в аэропорту Минска

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В Минске задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел рейсом Афины – Вильнюс. По данным оппозиции, белорусские власти угрожали сбить самолет, если он откажется совершить вынужденную посадку в аэропорту Минска. Для этого в небо поднялся истребитель-перехватчик. Лидеры 27 стран Евросоюза обсудят на саммите 24 мая инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщил представитель ЕС.

Строительство "Северного потока – 2" возобновили

В водах Германии возобновилась укладка газопровода "Северный поток – 2". Работы выполняет судно-трубоукладчик "Фортуна". Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

"Черный грибок" расползается по Индии

Вспышка "черного грибка" в Индии, которую вызвали препараты от COVID-19, набирает обороты. Количество инфицированных этой редкой грибковой болезнью – мукормикозом – приближается к девяти тысячам.

Эффективность Pfizer и AstraZeneca против новых штаммов коронавируса

Британские ученые пришли к выводу, что вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.

Смертельная авария на канатной дороге в Италии

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Девять человек погибли, еще двое детей серьезно пострадали на фуникулере. Трагедия произошла на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Моттароне на севере Италии. Одна кабина сорвалась с троса и упала с большой высоты. По данным СМИ, в кабине находилось 11 человек.

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