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Задержание Протасевича в Минске. Посадку самолета осудили в ICAO

24 мая, 08:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В ICAO указали, что инцидент с самолетом Ryanair может противоречить Чикагской конвенции – подробности

В ICAO хотят получить больше информации об инциденте. Фото: Reuters/W.Rattay

В ICAO хотят получить больше информации об инциденте. Фото: Reuters/W.Rattay

Международная организация гражданской авиации (ICAO) прокомментировала вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. Там заявили, что обеспокоены случившимся. Данный случай, по мнению ICAO, может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации.

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Об этом говорится на странице организации в Twitter.

"ICAO серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции", – говорится в сообщении.

Также в организации отметили, что надеются получить больше информации.

"Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами", – отметили в ICAO.

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Отметим, что Конвенция о международной гражданской авиации, или Чикагская конвенция, – это основной документ международного права, который регулирует гражданские авиаперевозки. Документ был утвержден в 1944 году в Чикаго.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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