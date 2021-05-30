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Задержанного при посадке Ryanair Протасевича перевели в СИЗО КГБ – родители подозревают насилие

30 мая, 11:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Родные уверены, что после задержания Романа избили, а его веселье и жизнерадостность считают игрой – его заставили так себя вести

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич

Основателя NEXTA Романа Протасевича, которого задержали во время принудительной посадки самолета Ryanair, перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега. Родные оппозиционера накануне узнали о местонахождении их сына и даже уже передали ему первую посылку.

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Об этом сообщает BBC.

"Может быть, адвокаты и говорят правду [по поводу бодрости Романа и Софии], но вполне возможно, это все сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее", – сказал отец Романа Дмитрий Протасевич.

Родители Романа уверены, что их сына били после задержания, а показная жизнерадостность Романа и Софии лишь игра.

"У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей", – говорит его отец.

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Отметим, что еще 26 мая адвокат их сына Инесса Оленская обратилась в Следственный комитет с требованием провести экспертизу, чтобы исключить применение насилия и пыток.

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"Конечно, нас власти очень ограничивают [в информации], мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей. Адвокат – это же не врач. Ну, он бодр и весел – это же ни о чем не говорит. Мы будем добиваться, чтобы к нему пустили врачей и оценили объективно его состояние", – отметил Протасевич.

Родные Романа уже успели передать ему первую передачу – сестра принесла в СИЗО КГБ его личные вещи и книгу. Но печатная продукция запрещена, так что книгу не передали Протасевичу.

"Роман просил передать родным, что в камере хорошая подобралась компания, много общаются, обсуждают разные темы, шутят, смотрят телевизор", - сказала адвокат Инесса Оленская.

Как уже сообщалось, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

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Напомним, накануне генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири написал белорусским властям письмо, назвав захват самолета "незаконным и предумышленным угоном". А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту власти Беларуси приняли в координации с Россией.

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