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Задержанного в Беларуси украинца отпустили – МИД

7 июля 2021 10:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В минувшую субботу, 3 июля, 24-летнего Павла Рабешко задержали в Столине по неизвестным причинам

Павел Рабешко. Фото: "Вясна"

Павел Рабешко. Фото: "Вясна"

Украинца Павла Рабешко, которого 3 июля задержали белорусские правоохранители, освободили. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Елена Клименко, Рабешко отпустили уже на следующий день после задержания. Сейчас он на связи с украинскими дипломатами. Правда, где сейчас находится Рабешко – в ведомстве не уточнили.

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Напомним, 24-летнего парня, у которого был вид на жительство в Беларуси, задержали в городе Столине. Что стало поводом для его обыска и задержания – пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что 2 июля власти Беларуси заявили, что полностью перекрыли границу с Украиной – соответствующий приказ отдал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, в связи с огромным количеством оружия, которое якобы поступает из Украины.

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