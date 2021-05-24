Задержанный в Минске Протасевич нашелся – он может умереть в любой момент

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Белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который минувшей ночью был задержан на принудительно приземлившемся в Минске самолете авиакомпании Ryanair, обнаружили в одной из минских больниц.
Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга", редактором которого был активист.
"Мать Романа Протасевича сообщила о том, что, по неподтвержденной информации, ее сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели", – говорится в заявлении.
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Телеканалу "Белсат" Наталья Протасевич подтвердила, что эта информация может быть правдивой, поскольку у ее сына были проблемы с сердцем.
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"Однажды у него было предынфарктное состояние... Если с ним там что-то сделают, это может вызвать сердечный приступ", – сказала женщина.
Стоит отметить, что с момента задержания родные Романа Протасевича не знали ничего о его местонахождении.
Напомним, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска 23 мая – якобы из-за угрозы взрыва на борту. Однако с этой целью в небо даже был поднят истребитель белорусских ВВС.
После этого небо Беларуси может стать бесполетным для многих стран. Какие государства уже рекомендовали своим авиакомпаниям не летать через белорусское воздушное пространство, а какие только планируют об этом официально заявить – в материале "Сегодня".
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