Українська
$ 27,46
33,48
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Задержанный в Минске Протасевич нашелся – он может умереть в любой момент

24 мая, 20:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мать белорусского активиста рассказала о проблемах со здоровьем, которые могут стоить ее сыну жизни

/ Фото: REUTERS

Белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который минувшей ночью был задержан на принудительно приземлившемся в Минске самолете авиакомпании Ryanair, обнаружили в одной из минских больниц.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга", редактором которого был активист.

"Мать Романа Протасевича сообщила о том, что, по неподтвержденной информации, ее сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели", – говорится в заявлении.

Читайте также: Беспрецедентное задержание в Минске – кто такой Роман Протасевич и что ему угрожает

Телеканалу "Белсат" Наталья Протасевич подтвердила, что эта информация может быть правдивой, поскольку у ее сына были проблемы с сердцем.

В тренде
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"
Индию поражает "черный грибок". Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
Разговор пилотов самолета Ryanair с диспетчерами – опубликован фрагмент диалога (видео)
Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY
В тренде
"Мне грозит смертная казнь": пассажиры самолета рассказали, как задерживали Протасевича (фото)
Пассажиры задержанного самолета в аэропорту Минска
Реклама

"Однажды у него было предынфарктное состояние... Если с ним там что-то сделают, это может вызвать сердечный приступ", – сказала женщина.

Стоит отметить, что с момента задержания родные Романа Протасевича не знали ничего о его местонахождении.

Напомним, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска 23 мая – якобы из-за угрозы взрыва на борту. Однако с этой целью в небо даже был поднят истребитель белорусских ВВС.

После этого небо Беларуси может стать бесполетным для многих стран. Какие государства уже рекомендовали своим авиакомпаниям не летать через белорусское воздушное пространство, а какие только планируют об этом официально заявить – в материале "Сегодня".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходит
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходитДругие страны
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировали
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировалиДругие страны
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"Другие страны
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять