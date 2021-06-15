Захват самолета Ryanair: журналист BBC назвал обманом брифинг Протасевича

Иностранный журналист ушел с брифинга после того, как объявили об участии задержанного оппозиционера

Роман Протасевич на "странном" брифинге / Фото: REUTERS

Представители белорусской власти принудительно вывели на брифинг задержанного журналиста Романа Протасевича. Присутствующий на мероприятии журналист Джон Фишер назвал это обманом, чтобы сделать это событие официальным и весомым.

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Об этом пишет BBC Украина.

По его словам, изначально якобы планировалось, что на брифинге выступят представители департамента авиации Министерства транспорта Беларуси, Следственный комитет, Минобороны, пограничники относительно ситуации с самолетом Ryanair.

Но перед самым началом брифинга в зал занесли табличку с именем Романа Протасевича, объяснив это тем, что якобы он захотел принять участие.

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Корреспондент ВВС Джон Фишер пришел на брифинг, чтобы услышать позицию белорусских властей о незаконном задержании самолета Ryanair в Минске, но когда объявили об участии Протасевича, стало понятно – он там не по своей воле. После такого фарса журналист ушел с брифинга.

"Нас обманули, ведь наше присутствие здесь предоставило бы вес и сделало бы официальным это событие... Когда мы осознали, что именно он будет участвовать в пресс-конференции, поняли – мы не можем здесь быть", – пояснил Джон Фишер.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. А недавно боевики "ЛНР" подали документы для "экстрадиции" Протасевича.

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