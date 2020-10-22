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Захват заложников в банке Грузии: освобождены 43 человека

22 октября, 01:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вооруженный мужчина захватил банк и выдвинул четыре условия

В Грузии продолжается спецоперация по задержанию террориста, который взял людей в заложники в городе Зугдиди. Уже освобождены 43 заложника.

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Об этом сообщает МВД Грузии.

На данный момент 43 человека, взятые в заложники вооруженным нападавшим в здании банка, были освобождены полицией и переведены в безопасное место. По месту совершения преступления ведутся следственные действия.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что грабитель банка выдвинул четыре требования: полмиллиона долларов, машину, вертолет и никаких попыток силового освобождения заложников.

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По данным СМИ, злоумышленник вышел из здания с несколькими заложниками. При выходе из здания он поднял руки и, по всей видимости, держал в руке гранату.

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Позже в МВД заявили, что с захватившим заложников преступником ведутся интенсивные переговоры.

По данному факту возбуждено расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса Грузии.

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Грузия переговоры заложники Зугдиди
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