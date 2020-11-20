Захватчик в Тбилиси арестован: видео освобождения заложников

Грузинские правоохранители освободили заложников и задержали злоумышленника, который удерживал их в помещении микрофинансовой организации в Тбилиси.

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на начальника патрульной полиции страны Важу Сирадзе.

"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", — сказал он вечером 20 ноября.

Изначально захватчик удерживал девятерых заложников, однако позже переговорщикам всех их удалось освободить. В результате произошедшего никто не пострадал.

В СМИ появилось его видеообращение, в котором налетчик обратился к грузинам выходить на улицы и "сказать свое слово" против действующей власти.

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Также он требовал от парламента отменить в Грузии азартные игры, проценты на кредиты, а также повысить пенсии и снизить цены на лекарства.

На месте инцидента остаются полицейские и кареты скорой помощи. Начато расследование о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также разбое.

Напомним, месяц назад в грузинском Зугдиди также произошел захват заложников – их тоже удерживал налетчик, который напал на банк.