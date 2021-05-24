Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью

Швеция, Великобритания и Литва пока что решительнее всего выступили за запрет полетов в белорусском воздушном пространстве

Фото: коллаж "Сегодня"

Принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран.

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Сайт "Сегодня" разобрался, какие государства уже рекомендовали своим авиакомпаниям не летать через белорусское воздушное пространство, а какие только планируют об этом официально заявить.

Видео: Сегодня

Украина

Президент Владимир Зеленский уже поручил правительству на законодательном уровне запретить прямое авиасообщение между Украиной и Беларусью и пролете самолетов с украинской регистрацией к и через территорию Республики.

Литва

Литовский премьер Ингрида Шимоните объявила о принятом правительством решении запретить принимать или даже пропускать рейсы, пересекшие небо над Беларусью. Решение вступает в силу 25 мая, пишет LRT.

А по словам министра транспорта Марюса Скуодиса, данное ограничение коснется 26 направлений.

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"Если маршрут пролегает через воздушное пространство Беларуси, такой рейс не будет согласован на европейском уровне", – отметил он, заверив, что данное решение является общенациональным.

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Литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group уже последовала этой директиве и изменила летные маршруты.

"Основными приоритетами наших авиаперевозчиков являются безопасность полетов и пассажиров, поэтому компании группы, с учетом сложившейся ситуации и в отсутствие официальных объяснений, меняют маршруты и будут избегать воздушного пространства Белоруссии", – говорится в сообщении компании.

Латвия

Руководитель по корпоративной коммуникации латвийской авиакомпании Air Baltic Алиса Бреде объявила, что авиаперевозчик перенаправил свои самолеты в обход воздушного пространства Беларуси "пока положение не прояснится, или до принятия решения властными органами".

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В частности, это коснется рейсов Рига – Одесса и Рига – Тбилиси.

Венгрия

Рейс Киев – Таллинн одного из крупнейших лоукостеров Европы Wizz Air теперь будет избегать белорусского воздушного пространства, а сама компания следит за ситуацией.

Об этом заявил главный руководитель компании по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо.

"Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллин в понедельник изменил маршрут, избегая воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно следим за ситуацией и оцениваем ее", – отметил Радо.

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Великобритания

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Соединенное Королевство отозвало разрешение "Белавиа" на выполнение рейсов в Британию, а также призвало авиакомпании страны избегать полетов через воздушное пространство Беларуси, заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Как сообщает The Guardian, глава Форин-офиса назвал надуманными заявления об угрозе взрыва на борту самолета, однако сама ситуация создала опасность для других рейсов.

Также Рааб потребовал немедленно освободить Протасевича и обсудить случившееся на экстренном заседании Международной организации гражданской авиации.

Швеция

Транспортное управление Швеции опубликовало рекомендации авиакомпаниям королевства, в которых их призывают избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

"Мы внимательно следим за развитием событий", – заверил руководитель ведомства Саймон Послюк.

Рекомендация действительна до полной стабилизации сложившейся ситуации.

На этом фоне главный скандинавский авиаперевозчик – SAS уже объявил, что будет следовать данному указанию.

"Мы будем следовать инструкциям и перенаправим затронутые рейсы", — говорится в заявлении SAS.

Кто еще планирует?

Европейский Совет обсудит дальнейшие шаги в качестве реакции действия Беларуси, а режим Лукашенко переступил "еще одну красную черту, поставив под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета своими вопиющими действиями по задержанию белорусского активиста".

Об этом в Twitter сообщил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

А, по данным Reuters, на предстоящем саммите ЕС все европейские авиакомпании призовут прекратить полеты над Беларусью.

Кроме того, в RMF FM сообщили, что правительство Польши готовится в ближайшее время запретить авиалиниям страны полеты в белорусском небе. А самолеты авиакомпании LOT уже совершают свои рейсы в облет Беларуси.

Напомним, что у Александра Лукашенко инцидент с самолетом объяснили угрозами ХАМАС организовать взрыв на борту Ryanair с Протасевичем из-за недавней войны с Израилем.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске