Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки – Сикорский

Политик считает, что Путин не будет атаковать территорию НАТО ядерным оружием

Радослав Сикорский заявил об необходимости новых поставок вооружения в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат Европарламента, польский политик Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки. По его словам, после того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, Россия нарушила этот меморандум. Поэтому Запад может предоставить возможность Украине защитить свою независимость.

Об этом Сикорский сообщил в эфире "Эспрессо".

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Политик считает, что президент РФ Владимир Путин не будет атаковать территорию НАТО ядерным оружием.

"Кроме риторики на этот момент, не вижу никаких приготовлений. Россия имеет несколько тысяч тактических боеголовок, которые хранятся в специально подготовленных к этому составах и 24 часа в сутки нами и Союзом отслеживается эта ситуация. И если бы произошло перемещение атомных головок к любым подразделениям или авиационным, или артиллерийским, или ракетным, то это бы свидетельствовало о том, что Россия готовится к чему-то подобному. Но ничего такого не происходит" – отметил депутат Европарламента.

По словам Сикорского, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне говорят, что это не были гарантии, но все тогда понимали, что Украина на замену этого будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР.

"Но потому, что Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость" – подчеркнул политик.

Путин снова угрожает ядерной войной. В МВД оценили вероятность удара

Президент России Владимир Путин активизировал угрозы ядерным оружием. Однако в действительности вероятность такого удара низкая. Глава Кремля блефует и лжет, говоря о возможности ядерной войны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время телемарафона.

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По мнению Денисенко, Путин не решится нанести любой ядерный удар. Для Украины важно донести это до западных партнеров, ведь в мире уже появились опасения из-за угроз российского лидера.

По словам советника главы МВД, Путин, угрожая нажать красную кнопку, блефует и лжет.

"Никогда в жизни он не выпустит ядерную ракету, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки, и, к сожалению, у нас есть опасения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать, может ли Путин говорить правду", – пояснил Денисенко.

Также ранее мы рассказывали, что кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире начал грозить США российским ядерным оружием. Так он ответил на колонку американского президента для The New York Times с заголовком "Что Америка будет и чего не будет делать в Украине". Соловьев заявил, что Россия может нанести ядерный удар стратегическим ядерным оружием.