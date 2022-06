Соловьев и Симонян шокируют Запада приступами ядерного безумия на росТВ

Российские телеканалы в один голос заявляют о ядерной угрозе и что россияне должны этому радоваться. Об этом в своем Twitter написала журналистка издания TheDailyBeast Джулия Дэвис.

Дэвис в шоке от того, что показывают телеканалы и как зомбируют людей, у себя на аватарке она даже поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я смотрю российское государственное телевидение, так что вам не обязательно).

More apocalyptic predictions and nuclear threats on Russian state TV. Some of the Kremlin's propagandists argue that the world is descending into a nuclear abyss, but the Russians should be happy about it. Others seem borderline delirious. Are they cracking under pressure? Watch: pic.twitter.com/1HhLZhxGGY