Соловьев и Симонян шокируют Запада приступами ядерного безумия на росТВ

На российских телеканала все чаще звучат угрозы о ядерном ударе

В роСМИ регулярно звучат угрозы о ядерной войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские телеканалы в один голос заявляют о ядерной угрозе и что россияне должны этому радоваться. Об этом в своем Twitter написала журналистка издания TheDailyBeast Джулия Дэвис.

"Больше апокалиптических предсказаний и ядерных угроз на российском государственном телевидении. Некоторые кремлевские пропагандисты утверждают, что мир катится в ядерную пропасть, но россияне должны этому радоваться. Другие заявления кажутся граничащими с бредом", – написала она.

Дэвис в шоке от того, что показывают телеканалы и как зомбируют людей, у себя на аватарке она даже поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я смотрю российское государственное телевидение, так что вам не обязательно).

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More apocalyptic predictions and nuclear threats on Russian state TV. Some of the Kremlin's propagandists argue that the world is descending into a nuclear abyss, but the Russians should be happy about it. Others seem borderline delirious. Are they cracking under pressure? Watch: pic.twitter.com/1HhLZhxGGY — Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 5, 2022

Ядерная угроза